Zelenskõi: Pokrovski ja Kurahhove suunal on olukord endiselt keeruline

«Sain täna Ukraina relvajõudude ülemjuhatajalt Oleksandr Sõrskõilt ülevaate olukorrast rindel ja Kurski operatsioonist. Olukord on endiselt keeruline Pokrovski ja Kurahhove sektoris. Olen tänulik kõikidele üksustele, kes seal okupante hävitavad. Samuti tahaksin avaldada erilist tänu meie sõdalastele Kurski oblastis. Me vajame seal jõudu, et saavutada Ukraina ja ukrainlaste jaoks õigeid tulemusi diplomaatia vallas,» sõnas riigipea.