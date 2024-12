Võru Kreutzwaldi kooli 700 õpilasest saab veel sel õppeaastal igaüks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) 6120-eurosele toetusele osa ühest keskkonnahariduse õpiprogrammist. «Meil on asi nii korraldatud, et iga klass saab ühe programmi ja ka sõidu, nii et ise ei pea midagi tasuma,» seletas Võru Kreutzwaldi kooli direktor Taavi Karu. «Oleme selleks KIKi rahastust aastaid kasutanud.»