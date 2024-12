Jakobsoni sõnul on antisemitismi ilmingud Eesti avalikus ruumis ja institutsioonides aina kasvamas. «EKA otsus on üks mitmest viimase aasta jooksul, mis süvendavad eelarvamusi ja loovad ohtliku keskkonna, kus antisemitismi ilmingud muutuvad vastuvõetavaks. See on lubamatu kaasaegses demokraatlikus ühiskonnas, mis peab olema vaba diskrimineerimisest, põhinema sallivusel ja vastastikusel austusel,» seisis avalduses.