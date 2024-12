FOTOD Karis kohtumisel Starmeriga: Eesti ja Ühendkuningriik on alati koos seisnud vabaduse kaitsel

Karis ja Starmer rääkisid ka julgeolekuväljakutsest ning NATO kaitsekulutuste tõstmise vajalikkusest. President Karis kinnitas, et Ühendkuningriigi otsus hoida 4. brigaadi kõrges valmiduses on oluline Läänemere piirkonna kaitse tugevdamiseks ning lisas, et ootab Ühendkuningriigi jalaväebrigaadi siirmisharjutust Eestisse järgmise aasta alguses.