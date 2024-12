850 liiklushuligaani leiab oma postkastist musta jõulukaardi

Musta jõulukaardi saavad need 850 inimest, kes on aasta jooksul toime pannud neli või enam liiklusalast süütegu. Neist 102 inimest saavad kaardi teist ning 22 juba kolmandat aastat järjest. Võrreldes eelmise aastaga on kaardisaajate arv suurenenud 237 inimese võrra.