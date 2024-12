Kutseharidus Eesti haridussüsteemis kipub ikka vaeslapse ossa jääma

Viljandi kutseõppekeskuse direktor Tarmo Loodus nentis rahastamise põhimõtteid analüüsides, et üldhariduses on kõik tunnid rahastatud, kutsehariduses aga mitte, ning seetõttu ei jätku kutseõppeasutustes palgaraha.

Kakskümmend aastat Viljandi kutseharidus­keskust juhtinud Tarmo Loodus kirjutas sotsiaal­meedias, et vaatamata loosungile «Kutseharidus on majanduse vereringe» ei ole see ilmselt riigile oluline.