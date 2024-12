Metsaseaduse eelnõust eemaldati skandaalne punkt, autor lahkub ikkagi ametist

«Meie ettepanek on selline, et need [istikud] on ikkagi samad, milliseid me kasutame ka täna metsas,» vastas kliimaministeeriumi asekantsler Antti Tooming, viidates vastavale ministri määrusele. Seega peaks metsaseaduse muutmise eelnõu olema täiendatud vastava punktiga, mida augusti lõpus esitletud versioonis polnud.