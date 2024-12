Allas ütles, et professor Venturale andis kursuse ärajäämisest teada doktorikooli kunsti ja disaini õppekava juht. Ta nimetas olukorda kahetsusväärseks ja kinnitas, et otsus ei ole suunatud ühegi juudi kogukonna liikme vastu. «Vabandame nii Jonathan Ventura kui ka tema kursusel osalenud tudengite ees ning loodame väga, et meie koostööd on võimalik ühel hetkel jätkata,» mainis Allas. «Otsus koostöö ajutiselt peatada puudutab vaid Shenkari kolledžit.»