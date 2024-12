Politsei otsib Loksal kadunud 65-aastast Priitu

Politsei- ja piirivalveamet teatas, et Priit lahkus hooldekodust Loksa linnas laupäeva varahommikul või eelmisel õhtul. Mees ei ole seni tagasi tulnud ja tema asukoht on teadmata. Priidul ei ole kaasas ka mobiiltelefoni ja ühendust temaga ei ole võimalik saada.

Politsei on kontrollinud mehega seotud aadresse ning vestelnud hooldekodu töötajatega, et koguda rohkem infot tema võimaliku liikumissuuna osas. Politseinikud on kontrollinud Loksa ja Kehra ümbrust, kuid kahjuks tulutult.