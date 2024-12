Valgeid jõule pole: lähipäevil tuleb kuni seitse kraadi sooja

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund, on udu. Puhub läänekaare tuul 1-7 m/s, hommikuks pöördub lõunasse ja tugevneb saartel ning rannikul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2, rannikul kuni +4 kraadi. Päeval on pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 1-6 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub valdavalt edelatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 1-6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 1-6 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 2-7 m/s. Sooja on 2-6 kraadi.