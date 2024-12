Läänemaal hukkus liiklusõnnetuses 20-aastane noormees

Mõlemal sõidukijuhil on vastava kategooria juhtimisõigus. Õnnetuse hetkel oli teekate märg, sadas lund ja nähtavus oli halb. Suurim lubatud sõidukiirus sel lõigul on 90 km/h.

Käesoleval aastal on liikluses hukkunute arv olnud kõrgem kui viimastel aastatel. Alkohol ja sõiduki juhtimine ei käi kokku, selline samm võib maksta kellegi elu ja tervise. Purjus juhid on sel aastal põhjustanud pea sada liiklusõnnetust, kus inimesed on viga saanud. Ärge laske joobes inimest autorooli ja kui märkate liikluses kahtlase sõidustiiliga autot, siis helistage kindlasti 112.