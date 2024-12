Täna õhtul sai häirekeskus teate, et Tallinnas Kopli linnaosas Uus-Maleva tänaval asuvas kortermajas on süttinud üks korter.

Päästeameti pressiesindaja sõnul puhkes tulekahju kolmanda korruse korteris, kuid praeguseks on see kustutatud. Õnnetuses on ka vigastatuid.