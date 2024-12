NATO pakub Soomele ja Eestile tuge kaabli võimaliku sabotaažiga seoses

«See on esimene kord selliste intsidentide puhul, kui kahtlusalune laev on kinni peetud. Soome viib uurimist läbi, nende käes on ka juhtohjad,» ütles Michal.

«Tegemist on Cooki Saarte lipu all sõitva laevaga, mis on kinni peetud. Tegemist on varilaevastiku laevaga, mis aitab Venemaal kaubavahetusega raha teenida, millega hübriidrünnakuid ja agressioone korraldatakse,» lisas valitsusjuht.