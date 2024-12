Tallinna-Pärnu maanteel jätkub LNG lekke likvideerimine, tee jääb suletuks vähemalt homme keskpäevani

Veeldatud maagaasi transporditakse pikamaatranspordis rõhu all temperatuuril -163 kraadi Celsiuse juures. Mahult on see 600 korda väiksem kui tavalises olekus maagaas. Rõhu alt vabanedes gaas aurustub ning see ongi protsess, mis õnnetuspaigas toimub. Aine on suures kontsentratsioonis plahvatusohtlik, mistõttu ongi sealt alast kõikvõimalikud süttimisallikad eemaldatud. Kuna gaas on ülimadalal temperatuuril, võib see kokkupuutel nahaga põhjustada külmapõletusi. Pikapeale lahtub gaas aga atmosfääris ohutule tasemele.

26. detsembril kell 21.07 sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Saue vallas Metsanurga külas Tallinna-Pärnu maantee 35. kilomeetril, kus vastu teepiiret sõitis sõiduauto Škoda. Seejärel põrkus sõiduk paremale kraavi ning Škoda rehv lendas pihta vastassuunas liikunud sõiduautole, mis sõitis Pärnu suunas. Teised liiklejad proovisid kraavi paiskunud Škoda juhti abistada ning jäid teele seisma. Neile tagant lähenenud sõidukid ei jõudnud peatuda ning juhtus ahelkokkupõrge mitme sõiduauto ja kahe veoki vahel. Need kaks veokit sõitsid teineteise järel ning üks sõitis teisele tagant sisse, tekitades eesmise tsisternile tugevaid kahjustusi.

Keemiakaitseülikondades päästjad proovisid eile õhtul leket peatada, kuid kuna viga olid saanud nii veoki ventiilid kui ka juhtpult ja lekkis mitmest kohast, siis see osutus võimatuks.