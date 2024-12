Õhtul ja öösel suureneb teedel libedusoht!

Pärastlõunal olid teeolud piirkonniti erinevad. Teekatted suurematel teedel on Lõuna-Eestis kohati ka suurematel teedel sõidujälgedes lumised, Põhja-Eestis valdavalt kuivad, mujal niisked või soolamärjad. Õhutemperatuur on Lõuna-Eestis nulli lähedal, mujal plusspoolel. Teetemperatuur on üle Eesti nulli lähedal ja kiiresti langeb miinuspoolele.