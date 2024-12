Simson tõdes ka, et ainuüksi seetõttu, et teised tema kaasvõitlejad juba ammu lahkusid erakonnast, ei tahtnud tema sarnast otsust teha. «Mulle ei sobi käegalöömine,» sõnas ta.

Kas põhjus, miks just nüüd lahkusite Keskerakonnast, on see, et lõpetasite alles hiljuti töö Euroopa Komisjoni volinikuna?