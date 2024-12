Kelmid petsid naistelt välja tuhandeid eurosid ja voodiriided

Politsei edastas, et 17. detsembril helistati naisele ja väideti, et tema Omniva saadetisega on probleeme ning paluti kinnitada isikukood. Pärast seda helistas naisele väidetav Swedbanki töötaja, kes palus ka tema vahendusel oma andmete edastamist, millest naine keeldus.

Seejärel palus helistaja panna pangakaardid Omniva pakiautomaati, et need ära vahetada. Naine tegigi seda ja märkas hiljem, et tema kontol on tehtud erinevaid pangatoiminguid. Esialgsel hinnangul kaotas naine üle 15 400 euro.