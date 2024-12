IDEE KA MEIE LENNUJAAMALE Rootsis saab viia koera ilutulestiku eest lennujaama varju

Trip. ee kirjutab, et kuna meie neljajalgsetele sõpradele ei pruugi aastavahetusega seonduv paugutamine meeldida, pakuvad kolm Rootsi suuremat lennujaama - Stockholmi Arlanda, Göteborgi Landvetter ja Malmö lennujaam, koeraomanikele võimalust, veeta aastavahetuse tunnid lennujaamades, pakkudes seal tasuta parkimist alates 31. detsembri kella 20:00 õhtul kuni 1. jaanuari kella 01:00.

Selline idee võib tunduda esmapilgul päris jabur, kuid see pole tekkinud tühja koha peale. Idee pärineb koeraomanikelt, kes on viimastel aastatel otsinud aastavahetuseks oma koertele kohti, kus koeri häirivaid ilutulestikke ja paugutamist poleks ja lennuväljade lähedased kohad on selleks üks võimalustest.