Europarlamendi saadikut Jaak Madisoni seksuaalses rünnakus süüdistav naine ütles mai alguses, et Madisonil on temaga asja lahendamiseks üks lihtne viis. «Minu põhiline soov oleks, et ta avalikult paluks vabandust – «palun vabandust inimese käest, kellega ebasobivalt käitusin»,» rääkis 25-aastane Parempoolsete erakonda kuuluv naine, kes esitas 2. aprillil Belgia politseile Madisoni tegude kohta avalduse. Uudise avaldamise ajal oli Madison EKRE liige, praegu on temast saanud keskerakondlane.