Politsei otsib Tallinnas kadunud 24-aastast Helenat

Helena liikumissuund on teadmata, kuid naine on ka varem kodust lahkunud ja siis on ta viibinud Põhja-Tallinnas ja Õismäel, aga ka Läänemaal. Samuti on teada, et ta võib linnas ringi liikuda ühistranspordiga. Politsei kogub infot Helena võimalike asukohtade osas ning on kontrollinud haiglaid, kuid seal naine ei viibi. Helena isikukirjeldus on edastatud piirkonna patrullidele.