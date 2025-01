Zelenskõi: gaasitransiidi peatamine on Venemaa üks suurimaid kaotusi

«Kui Putinile enam kui 25 aastat tagasi Venemaa eesistumine esitati, ulatus aastane gaasitransiit läbi Ukraina Euroopasse üle 130 miljardi kuupmeetri. Täna on see 0. See on Moskva üks kõige suuremaid lüüasaamisi. Venemaa kaotas energiat relvana kasutamise ja partneritelt küünilise väljapressimisega ühe tulusaima ja geograafiliselt ligipääsetavama turu,» rääkis Zelenskõi.