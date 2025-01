Politsei otsib Tallinnas kadunud 69-aastast Nadeždat

Politsei sai neljapäeval teate, et lähedased ei ole saanud ühendust Nadeždaga, kellega neil viimane kontakt oli kolmapäeva õhtul. Naine lahkus oma kodust Lasnamäel Linnamäe teel, ta telefon on välja lülitatud ja asukoht teadmata. Kontrollitud on haiglaid, kuid seal naine ei viibi ning tema liikumissuund ei ole teada.