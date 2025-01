Saue vallas paiskus suure libeduse tõttu auto vastu teepiiret

«Teeolud on talvised – lumised ja libedad ja öösel lubab veel lumesadu. Täna õhtul on juhtunud mitu õnnetust, kus libeduse tõttu on auto üle juhitavus kadunud ja teelt välja sõidetud. Kutsume inimesi üles liikluses olema ettevaatlikud ja teeoludega arvestada. Parem on kiirus maha võtta ja sõita veidi aeglasemalt, kuid tervena kohale jõuda,» ütles Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Georgi Joganson.