INIMESTEST AEGAMÖÖDA Madis. Jämejala Forrest Gump

Psühhiaater, Jämejala psühhiaatriakliiniku peaarst Madis Parksepp peab ennast veidi Forrest Gumpi tüüpi meheks. «Paljud asjad on mu elus tulnud suhteliselt lihtsalt. Olen pigem oodanud ja nad on ise tulnud või on head kaasteelised sellele kaasa aidanud.»

Foto: Vahur Laiapea