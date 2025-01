Lumesadu ja tuisk teevad liiklemise keeruliseks

Reede pärastlõunal sajab lund Eesti põhja- ja edelaosas. Põhi- ja tugimaanteed on Põhja- ja Lõuna-Eestis lumised ja jäised ning Kesk-Eestis paiguti kinnisõidetud lumega või soolamärjad. Temperatuurid on kõikjal miinuspoolel. Tihedas lumesajus on nähtavus piiratud ning on mõistlik hoida pikivahet.