«Taimar Peterkop informeeris mind ja riigikantselei inimesi, et tõmbab jaanuari viimasel päeval siin majas töömeheteele joone alla. Tänan Taimarit juba ette tehtu eest, tema teenistus on olnud riigimehelik, sinimustvalge ja laitmatult aus. Loodan, et tema oskused ja võimed on veel pikalt Eesti riigi ja rahva jaoks olemas,» teatas Michal.