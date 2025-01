Reklaamitaval matkal julgustatakse inimesi päevade kaupa vaikima ja nälgima, sealhulgas on keelatud vedelike joomine.

«Terviseamet hoiatab, et tegemist on tervisealase valeinfoga ja sellisel matkal osalemine võib olla eluohtlik!» teatas terviseamet. «Juhime tähelepanu, et mitmepäevane nälgimine põhjustab ulatuslikku vedelikukaotust, ainevahetushäireid, südame-veresoonkonna probleeme ja psühholoogilist stressi.»