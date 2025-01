«Eesti on ülimalt keerulises olukorras. Meie majandus on languses, suuremas languses Euroopas. Olles siin hea kolleegiga väga põhjalikult arutanud seda küsimust, siis teist alternatiivi, kui ühinemine erakonnaga Isamaa ei ole,» lausus Põlluaas.

«Nendel rasketel aegadel tuleb seljad kokku panna. Tuleb ühiselt edasi minna ja tulevane tööpõld on kahtlemata väga suur, kahtlemata ka väga raske ja keeruline. Olles nüüd nö riigikogu aknaalused – erakonnatud ja fraktsioonitud, - siis kahjuks ei ole võimalik enda valijate poolt antud mandaati täiel määral jõustada,» selgitas Põlluaas. Ta selgitas, et vastavalt riigikogu kodukorrale ei saa fraktsioonitud saadikud mitmeid toiminguid teha. Näiteks Komisjonide töö on osaliselt takistatud. «Olles täis tahet, siis tegimegi selle otsuse, mida me peame kõige õigemaks,» lausus Põlluaas.

Froschi sõnul on majandus talle südamelähedane teema ja ta on optimist, et ääremaastumist saab peatada, kuna maailmas on selle kohta positiivseid näiteid.

«Konkreetselt soovin ma ka panustada julgeolekusse - nii eriteenistuste korrastamisse, kui ka sellesse, et Eesti Kaitsevägi saaks selle moona, mis talle on lubatud. Praegused asjad ei ole nii selged, kui kaitseministeerium räägib,» rääkis Frosch.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu tervitas Henn Põlluaasa ja Ants Froschi otsust Isamaaga liituda.