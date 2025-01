MPEÕK pea metropoliit Jevgeni, kes samuti koosolekule liitus, delegeeris sinodi juhtimise Tartu piiskopile Danielile. See viitab sellele, et levivad kuulujutud MEPÕK juhtimisest vastavad tõele – tegelikult täidab kiriku juhi ülesandeid Eestis just piiskop Daniel.