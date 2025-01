POSTIMEES UKRAINAS Ukraina ohvitser: kõik läheb Kurski suunale, meile mürske ei jätku

Ukraina üksused satuvad pidevalt ümberpiiramisohtu sellepärast, et taganevad komandörid kardavad karistuse kartuses sellest staapidesse teatada, ütles vabatahtlike Svoboda-pataljonide komandör Petro Kuzik. «Valetavad, et ei saaks sõimata või et paguneid maha ei võetaks,» rääkis Kuzik Postimehele.