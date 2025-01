Zelenskõi kehtestas uusi sanktsioone Venemaa finantssektori vastu

«Täna kirjutasin alla uusi sanktsioone puudutavatele dokumentidele. Üks on määrus, millega kehtestatakse sanktsioonid Venemaa finantssektorile ja võetakse sihikule 140 erinevat üksust,» rääkis Zelenskõi.

President algatas ka seaduseelnõu kriminaalvastutuse kehtestamiseks sanktsioonidest kõrvalehiilimise katsete eest. Riigipea selgitas, et see on kooskõlas rahvusvaheliste sanktsioonide jõustamise tavadega.