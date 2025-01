Kaitsevägi saab õiguse taristu kaitseks reageerida sõjalise jõuga

Kaitseväe pädevuses olevad korrakaitseülesanded Eesti merealal on praegu seotud eelkõige riigipiiri valvamisega. Lisaks merepiiri valvamisele ja kaitsele on kaitseväe vastutusel ka mereolukorrateadlikkuse loomine ja tagamine, merereostuse avastamise ja likvideerimise korraldamine ning otsingu- ja päästetööl osalemine. Edasilükkamatus olukorras reageerib kaitsevägi ka juhul, kui Eesti merealal või väikesaarel on vajalik tõrjuda vahetut ohtu isiku tervisele või elule.