Michal: vabandan, kuigi mu repliik on üldine eluline fakt!

Kovalenko-Kõlvart soovis Michalilt teada, kelle ettepanekul suundub Keit Kasemets kliimaministeeriumi kantsleri kohalt riigisekretäri ametikohale. Kui varem nõuti, et riigisekretäri ametikohale kandideerijal peab olema juriidiline kõrgharidus, siis nüüdseks on see nõue kaotatud, ja nii oli teemaks korruptsioonioht valitsuse otsustes.

Kovalenko-Kõlvart küsis, kuidas aitab peaminister kaasa õigusriigile, kui laseb muuta tervet seadust ühe inimese pärast – Kasemetsal nimelt puudub juriidiline kõrgharidus. «Seda seadust oli aega muuta 30 aastat, aga teie muutsite põhimõtteliselt kuu aega enne seda, kui tegite ettepaneku, et Keit Kasemets võiks tulla riigisekretäriks,» lausus Kovalenko-Kõlvart. Viidates Kasemetsa osalemisele koalitsiooniläbirääkimisel lisas ta, et «nüüd näikse olevat võetud suund, et riigisekretär on pigem peasekretäri poliitiline abi».