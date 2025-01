Ministeeriumi asekantsler Henry Kattago sõnul on arenduspartner Eksamite Infosüsteemile leitud ja tööd uue süsteemi loomiseks käivad. «Meie eesmärk on, et järgmisel kevadel toimuvad e-katseeksamid uuendatud keskkonnas, mis võimaldab süsteemi toimimise ja hindamisvahendi läbi proovida suure hulga õpilaste seas. See annab kindluse, et 2027. aastal viia põhikooli lõpueksamid läbi juba elektroonilisena,» ütles ta.