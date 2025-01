Tallinna vanalinn saab koordinaatori ja arengukava

Abilinnapea Madle Lippuse (SDE) sõnul on vanalinna arengukava koostamisega tegeldud juba pikemat aega. «Varem tegeles sellega Kesklinna valitsus, aga kuna see on tihedalt seotud Tallinna vanalinna kui UNESCO alaga, siis otsustasime, et on otstarbekam, kui selle koostamist kureerib linnaplaneerimise amet,» ütles Lippus.