Läänemets: kaitsekulude eesmärk viie protsendi ulatuses on mõistetav, kuid rahastamine on keeruline küsimus

«Me oleme rääkinud sellest, et NATO kaitseplaanide muutmine tähendab suuremaid investeeringuid, et tagada NATO idapiiri turvalisus. Eelkõige on seal fookuses see, et Venemaal ei lasta enam võtta ühtegi sentimeetrit NATO territooriumist,» selgitas Läänemets. Ta märkis, et Eestis on valitsuses juba arutatud, kuidas neid investeeringuid täpselt teostada, ning arutelu jätkub selle aasta jooksul, et jõuda selgusele, milliseid konkreetselt kaitsevõimekusi on vaja arendada ja osta.