Tähetorni tänavale rajatakse spordiklubi

Abilinnapea Madle Lippuse sõnul on Tähetorni detailplaneeringu algatamisele eelnenud arutelu ja analüüs, milliseid teenuseid oleks mõistlik ja millisel viisil pereelamute alale kavandada. «Tähetorni kinnistu läheduses on looduskaitseliselt kõrge väärtustega Harku rabamets ning Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala, millel loodushüvesid kasutavad paljud kohalikud. Planeering annab võimaluse tuua liikumisradade naabrusesse uusi terviseteenuseid. Eesmärk on luua multifunktsionaalne terviseennetuse maja, mis on suunatud kohalikule kogukonnale ning teenindab liikumisharrastajaid,» ütles Lippus.