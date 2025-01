Alates Venemaa kallaletungist Ukrainale 2022. aastal on teisedki Euroopa ametnikud rõhutanud kaitsesse panustamise vajadust.

Trump on viimasel ajal survet tugevdanud, hoiatades, et USA ei pruugi Euroopat toetada, ja nõudes, et NATO kahekordistaks kaitsekulutuste eesmärki.