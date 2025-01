MPEÕK avaldas rahulolematust kirikute seaduse muutmise eelnõuga

«Valitsuse heakskiidetud seaduseelnõu rikub usuvabadust ja on suunatud konkreetselt meie kiriku vastu, mida siseminister on korduvalt rõhutanud seaduse ettevalmistamise käigus. Kuigi valitsus põhjendab seadusemuudatusi julgeolekuolukorraga, on tegemist otsese sekkumisega usuvabadusesse, mis võib oluliselt piirata meie kiriku tegevust Eestis,» ütles MPEÕKi piiskop Daniel.