Opositsioonierakondade poolt on seostatud asjaolu, et Rubioga said reedel rääkida Läti ja Leedu, aga mitte Eesti välisministrid, Eesti hääletustega ÜROs Iisraeli- ja Palestiina- teemalistel resolutsioonidel. Sarapuu sõnul on selliste seoste toomine täiesti põhjendamatu. Tõenäoliselt see vastab ka tõele, sest näiteks Läti on ÜROs hääletanud samamoodi Eestiga.