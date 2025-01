OTSEPILT Põhiseaduskomisjon arutab taas avalikult valimisõiguse piiramist

Praegu saavad lisaks Eesti ja ELi kodanikele kohalikel valimistel osaleda ka Eestis pikaajalise elamisloa või alalise elamisõiguse alusel elavad välismaalased, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ning kelle püsiv elukoht asub vastavas vallas või linnas.

Põhiseaduskomisjoni avalikule istungile on kutsutud mõlema muudatusettepaneku esitajate esindajad Helir-Valdor Seeder (Isamaa) ja Kalle Laanet (RE) ning justiits- ja digiministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Mariko Jõeorg-Jurtšenko.

Varem on põhiseaduskomisjon valimisõiguse piiramist arutanud kuuel avalikul istungil, kus on osalenud justiits- ja digiministeeriumi, põhiseaduse assamblee, riigikantselei, riigi valimisteenistuse, riigikogu kantselei, siseministeeriumi, Tallinna ülikooli, Tartu ülikooli, õiguskantsleri kantselei ja Eesti Juristide Liidu esindajad. Lisaks on komisjon muudatusi arutanud kaitsepolitseiameti esindajatega.