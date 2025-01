Venemaa puitu on Eestis «pestud» 90 miljoni euro väärtuses

Pärast Vene puidule sanktsioonide kehtestamist 2022. aasta juulis hakkasid ootamatult kasevineeri eksportima Venemaaga seotud riigid, nt Türgi, Hiina, Gruusia ja ennekõike Kasahstan, kus kaske ülepea ei kasva ja suur osa maast on puudeta stepp.

Earthsight avastas, et Kasahstanist on kasevineeri umbes 87 miljoni euro väärtuses ostnud ka Eesti ettevõte AS Technomar & Adrem, mis enne sanktsioone tarnis suures mahus kasevineeri otse Venemaalt ja Äripäeva (21.02.2024) andmeil vahepeal Vene vineeri ka Usbekistanist.