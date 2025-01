Lääne-Virumaal Assamallas elav Margarita Köster ütleb, et tulevikus pole tal enam televiisorit vajagi, sest tuulikud on kogu aeg ekraanil. See tähendab, et kuigi tema koduvalda tuugeneid ei tule, hakkavad need tema eluolu mõjutama nii Vinni kui ka Väike-Maarja valla poolt.