Abilinnapea Karl Sander Kase (Isamaa) selgitas, et seoses viimase maa hindamisega pandi maamaksu tõusule ülempiir, nii et maamaks ei tohi aastas tõusta rohkem kui kümme protsenti. Eelmisel kevadel tehtud muudatustega kaotati see ära. Nii et sel aastal võib see tõus olla 50 protsenti ja järgmisel aastal kuni 100 protsenti.