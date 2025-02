«Keit Kasemetsal on põhjalik juhtimiskogemus, tugev strateegiline ja analüütiline mõtlemine ning ta on aastaid kaasa löönud Eesti avalikus ruumis debattides. Ta on töötanud riigikantseleis nelja erineva peaministriga, Euroopa Komisjoni ja OECD heaks. Need kogemused ja teadmised aitavad meil riiki reformida, muuta seda efektiivsemaks ning kasvatada meie majanduse konkurentsivõimet,» ütles Michal.