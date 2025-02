Vanalinnale on arengukava vaja kahel põhjusel, ütleb Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Carolin Pihlap. «Esiteks nõuab UNESCO, et maailmapärandi paigal peab olema rakendusplaan või -kava. Meile endile on see oluline töödokument, millega hakkab kaasas käima rakenduskava, kus minnakse täpseks tegevustega, mida, kellega koos ja mis raha eest tehakse. Järgmisel nädalal alustab tööd vanalinna koordinaator, kelle ülesanne ongi vaadata, et kõik asjad sobituksid teistesse arengudokumentidesse ja ka eelarvesse,» rääkis Pihlap.