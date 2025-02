Kuuele diplomaadile anti eluaegse suursaadiku diplomaatiline auaste

«Täna, kus tähistame Tartu rahu aastapäeva, on presidendi otsus suur tunnustus meie diplomaatide tööle nende pikaajalisele pühendumusele ning meie riigi huvide eest seismisele. Suursaadiku diplomaatiline auaste on kõrgeim tunnustus, mida Eesti riik saab oma diplomaadile omistada. See on märk erilisest usaldusest ja lugupidamisest, mille välja teenimine eeldab tõepoolest silmapaistvaid tulemusi. Eesti välispoliitikal on selgelt äratuntavad ka nende väljapaistvad sõrmejäljed,» sõnas välisminister Margus Tsahkna ning lisas, et tegemist on kolleegidega, kelle pingutused ei ole jäänud märkamata ning on eeskujuks meie noordiplomaatidele.