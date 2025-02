Pirital põleb eramaja teine korrus

Päästeameti sõnul on praeguseks hetkeks inimesed hoonest väljas. Kustutustöid viivad läbi Lasnamäe, Kesklinna ja Pirita päästjad.

Päästeamet andis suhtluskanalis X teada, et tulekahju on maja varjualuse all, põleb sein, vahelagi ja katus.