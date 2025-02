Zelenskõi sõnul pole märke Ukrainale abi andmise peatumise kohta

«Siiani ei ole me saanud signaale, et USA toetus lakkab. See on oluline ja me oleme selle eest tänulikud. Samuti ei viita miski sellele, et Euroopa Liidu riigid, eriti Ühendkuningriik, lõpetaksid abistamise. Kogu see abi on tagatud meie kahepoolsete lepingute ja julgeolekugarantiidega, mis hõlmavad rahalist ja sõjalist toetust. Praegu moodustavad meie sõjalised võimed ligikaudu 40 protsenti kodumaisest toodangust. Ülejäänud osa jaguneb Euroopa riikide ja Ühendriikide vahel ehk mõlemad umbes 30 protsenti,» rääkis president.