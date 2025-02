Rahvusarhiivi uus rakendus toob perekonnalood koduarvutisse

Rahvusarhiiv on astunud suure sammu perekonnaloo uurimise lihtsustamiseks: valminud on pereregister, mille abil saab leida infot Eestis 20. sajandi teisel veerandil elanud inimeste kohta. Andmebaasi isikukirjed põhinevad aastatel 1926–1949 peetud perekirjadel. See teeb sugupuude koostamise ja esivanemate leidmise arhiiviallikates senisest palju lihtsamaks – esmase info leiab vaid nime sisestamisega otsinguaknasse.